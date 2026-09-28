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Военные РФ заявили, что в Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" в течение суток взяли под контроль село Уланово в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слатино, Липцы, Питомник, Цуповка, Жуков Яр, Великий Бурлук, Михайловка, Кутузовка и Шестаково Харьковской области.

"Нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Хотень Сумской области и города Сумы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" армия Украины потеряла свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север", закрепившись в селе Уланово, приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории от ВСУ.

"Для удержания села ВСУ пытались перебросить дополнительные подразделения, но подходящие резервы были заблаговременно уничтожены", - проинформировало министерство.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины", - заявило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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