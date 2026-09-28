Кремлю неизвестно об изменениях в позиции КНР по вопросу участия в переговорах РФ и США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле неизвестно о том, чтобы Китай изменил свою позицию относительно участия в переговорах России и США по контролю над вооружениями, которая заключалась в том, что Пекин не считает необходимым присоединение к таким переговорам.

"Что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и США, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящий момент, подчеркнул пресс-секретарь президента, Кремлю "неизвестно о каких-либо изменениях в позиции по этому вопросу наших китайских друзей".

Ранее Белый дом сообщил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем.

Китайская сторона эти сообщения оставила без комментариев.