Песков уверен в продолжении контактов с новым политическим руководством Сербии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле убеждены, что и после ухода президента Сербии Александра Вучича со своего поста контакты с новым руководством этой страны будут продолжены.

"Мы убеждены, что контакты с политическим руководством, с экономическими операторами Сербии будут продолжены", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сохранятся ли дружественные отношения России и Сербии после отставки Вучича.

Представитель Кремля отметил, что традиционно дружественные отношения между двумя странами не зависят от персоналий, а потому Москва готова работать с любым преемником Вучича на посту президента Сербии.

"Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех областях", - сказал Песков.

Он напомнил, что в минувшую субботу состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Вучичем, о чем было подробное сообщение.