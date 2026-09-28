Новый российский посол приступил к работе в КНДР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в КНДР Андрей Подъёлышев вручил копии верительных грамот директору второго протокольного департамента МИД КНДР, сообщили в российском диппредставительстве.

"28 сентября чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.Л.Подъёлышев вручил копии верительных грамот директору Второго протокольного департамента МИД КНДР Ким Мён Чжину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ.

Там добавили, что стороны обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений стран. Беседа прошла в традиционно дружественной атмосфере, отметили в дипмиссии.

Новый российский посол в республике Подъёлышев прибыл в Пхеньян 26 сентября. В конце июля президент РФ Владимир Путин назначил его на этот пост, освободив от обязанностей посла в Нигерии.

Предыдущий посол РФ в КНДР Александр Мацегора скончался в декабре 2025 года на 71-м году жизни. Он занимал этот пост с 2014 года.