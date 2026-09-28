Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение отказаться от депутатского мандата в Государственной думе РФ девятого созыва.

"Сегодня я официально отказался от депутатского мандата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Партия КПРФ, от которой я выдвигался, получила большую поддержку во всей стране, а особенно значительную - в Орловской области. Но, как я неоднократно говорил, я остаюсь на орловской земле в должности губернатора. Впереди еще много работы", - написал Клычков в своем канале в Мах.

На выборах в Госдуму в Орловской области КПРФ, по предварительным итогам, получила 25,5% голосов по партийным спискам и заняла второе место.

Первой стала "Единая Россия" с 42,72%. Явка составила 54,83%.