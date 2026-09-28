Путин распорядился подписать подписать соглашение об основах отношений между Россией и ЦАР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение об основах отношений между Россией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР).

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой", - говорится в распоряжении президента на официальном портале правовой информации.

МИД поручено по достижении договоренностей с ЦАР подписать от имени России это соглашение, ведомству разрешено вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.