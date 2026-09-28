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В Москве назвали загадкой предложение Берлина о встрече Лаврова и Вадефуля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива германской стороны о встрече глав МИД ФРГ и России Йоханна Вадефуля и Сергея Лаврова в ООН могла быть связана с желанием продемонстрировать наличие контактов с Россией, ничего содержательного за этим не было, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

"Я думаю, что есть (с германской стороны - ИФ) желание показать, что какие-то каналы еще остаются открытыми, и Германия позиционирует себя, как имеющая контакты с российской стороной", - сказал он, добавив ,что "ничего содержательного за этим не стоит".

"Ничего содержательного от германской стороны мы на ней не услышали, поэтому сама инициатива представляет определенную загадку", - отметил Любинский.

Замминистра добавил, что встреча была организована "в последний момент" по предложению германской стороны.

Германия ООН МИД Дмитрий Любинский Сергей Лавров Йоханн Вадефуль
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