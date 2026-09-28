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Военные сообщили об ударе в Киеве по центру обработки данных компании "Укртелеком"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России днем ударили в Киеве по центру обработки данных, предоставляющего услуги высокоскоростного интернета для армии Украины, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами в городе Киев на улице Антоновича поражен центр обработки данных компании "Укртелеком", являющейся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ
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