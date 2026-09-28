В Ярославской области из-за пожара на производстве пиротехники эвакуировали детские центры

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кубринске эвакуировали два детских центра из-за пожара на предприятии по производству пиротехники, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об эвакуации социальных учреждений из-за пожара на предприятии по производству пиротехники в Переславле-Залесском муниципальном округе.

"В целях обеспечения безопасности незамедлительно была проведена эвакуация детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка", - написал он.

В регионе создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС.

Пожар тушат 100 человек и 40 единиц техники.

"Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются", - добавил глава региона.

Он напомнил, что пока известно о десяти погибших и одной пострадавшей.