Поиск

В Ярославской области из-за пожара на производстве пиротехники эвакуировали детские центры

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кубринске эвакуировали два детских центра из-за пожара на предприятии по производству пиротехники, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об эвакуации социальных учреждений из-за пожара на предприятии по производству пиротехники в Переславле-Залесском муниципальном округе.

"В целях обеспечения безопасности незамедлительно была проведена эвакуация детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка", - написал он.

В регионе создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС.

Пожар тушат 100 человек и 40 единиц техники.

"Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются", - добавил глава региона.

Он напомнил, что пока известно о десяти погибших и одной пострадавшей.

Михаил Евраев Кубринск Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство установило трехлетний экспериментальный правовой режим для роверов

Путин заявил, что угрозы для России сохраняются

Глава "Росатома" сообщил о создании ядерных вооружений с новыми качествами

Глава "Росатома" назвал ситуацию в Энергодаре очень сложной

Что произошло за день: понедельник, 28 сентября

Глава ЦИК заявила, что думская кампания прошла спокойно

 Глава ЦИК заявила, что думская кампания прошла спокойно

Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2,44 млн единиц

Число жертв пожара на заводе с петардами в Ярославской области увеличилось до 10

КПРФ выдвинула Дмитрия Новикова на пост председателя Госдумы

В Ярославской области при пожаре на производстве петард погибли пятеро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3793 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11994 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов