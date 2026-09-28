Президент России отметил, что выборы в приграничных регионах прошли в сложной обстановке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная кампания в приграничных регионах прошла в сложных, практически боевых условиях, люди проявили героизм и будут представлены к государственным наградам, государство поможет семьям погибших, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских политических партий.

"Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно в сложных, практических боевых условиях - в приграничных регионах, на Донбассе и в Новороссии, проявили смелость и мужество, зачастую героизм. К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь", - сказал он.

Он заверил, что эти действия "будут оценены соответствующим образом, люди будут представлены к государственным наградам, некоторые, к сожалению, посмертно".

"Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей", - сказал президент.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что за время избирательной кампании 2026 года погибли шесть сотрудников региональных избирательных комиссий: трое - в Белгородской области, а также сотрудники избиркомов в Запорожской, Херсонской области и ЛНР.