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"Росатом" рассчитывает на рост выручки к 2030 году до 5,5 трлн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует нарастить свою выручку к 2030 году до 5,5 трлн рублей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В текущем году у нас все показатели выше. По итогам предварительным девяти месяцев на 200 миллиардов выше выручка в открытой части, на 700 миллионов долларов зарубежная выручка, плюс 100 миллиардов выручка по новым продуктам", - сказал он.

"Мы видим горизонт очень хороший пятилетия и к 30-му году хотим выйти на более амбициозные цифры: 5,5 триллионов рублей выручка общая госкорпорации, из нее большая половина за счет проектов технологического суверенитета", - сказал Лихачев.

По его словам, эти проекты техсуверенинета "подталкивают к тому, чтобы мы постоянно наращивали инвестиционную программу". Сейчас она является одной из крупнейших в стране и составляет 1,7 трлн рублей, сообщил Лихачев. "В нынешних условиях непросто ее реализовывать, но мы делаем все, чтобы эта работа продолжалась", - также отметил он.

В настоящий момент в портфеле строящихся проектов компании - 18 реакторов в России и еще 28 за рубежом. "Всего у нас в портфеле заказов еще 45 энергоблоков в 13 странах, будем эту цифру увеличивать", - сказал топ-менеджер.

Говоря о проектах в России, Лихачев рассказал, что сейчас компания решает четыре задачи: "Курская и Ленинградская, Смоленская станции - как можно скорее для замещения выбывающих реакторов РБМК". "Первый Курский уже в работе, второй будет в 28 году, потом 30-й, 32-й Ленинград и так дальше. То есть мы не допустим снижения, хотя у нас впереди массовый вывод наших реакторов-старичков, пенсионеров", - отметил он. Лихачев также отметил проект двухблочной АЭС для ликвидации дефицита на Дальнем Востоке (речь идет о Приморской АЭС - ИФ), которую планируется ввести в 2033 году, здесь "Росатом" уже вышел на площадку.

"Очень важная тема: не только количественное изменение, но и переход к новому поколению, четвертому поколению атомной энергетики, замкнутые топливные циклы, реакторы на быстрых нейтронах. Это опытно-демонстрационный энергетический комплекс в Томской области, в городе Северске, реактор БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем и гигаваттного класса, первый на планете реактор на быстрых нейтронах на Белоярской станции в Свердловской области, БН-1200. Вот это все компоненты новой генсхемы", - сказал он.

По словам Лихачева, сейчас по текущему производству электроэнергии в России госкорпорация "целится" в 220 млрд кВт.ч.

Как сообщалось, выручка "Росатома" в открытой части в 2025 году превысила 3 трлн рублей, рассказывал ранее Лихачев. Половина ее - "те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений", уточнял он.

Объем зарубежной выручки российской госкорпорации "Росатом" в 2025 году составил $17,2 млрд, а портфель зарубежных заказов подрос до $206 млрд. Производство электроэнергии на АЭС России в 2025 году составило 218,35 млрд кВт.ч.

В начале 2025 года правительство утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики. В части АЭС документ предполагал, в частности, строительство Сибирской АЭС в Иркутской области с двумя блоками на 2,51 ГВт, Северской АЭС в Томской области на 2,51 ГВт, Южной АЭС на 2,4 ГВт, Приморской АЭС на 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт). Также речь шла о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт), новом блоке Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт, двух допблоках на ЛАЭС-2 (2,3 ГВт), двух на Кольской АЭС-2 (1,8 ГВт), а также о Южно-Уральской АЭС (2,51 ГВт).

На следующий год запланирована корректировка генсхемы размещения объектов энергетики. Глава ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров в разговоре с журналистами делился, что крупные потребители сейчас активно сдвигают свои инвестпроекты вправо, поэтому пока "нет реального спроса от действительно ответственных компаний". По его словам, на недавнем совещании по атому было принято решение о строительстве шести блоков на замену существующих, блоке на Приморской АЭС, проекте на быстрых нейтронах, а остальные проекты будут зависеть от уточнения перспективного спроса в генсхеме и СИПРе (схема и программа развития электроэнергетических систем).

Быстров подтвердил, что корректировка генсхемы запланирована на 2027 год и что речь идет о сдвиге проектов "вправо". "Этот год показал, что спрос упал", - пояснил он.

Алексей Лихачев Максим Быстров Росатом Совет рынка Владимир Путин
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