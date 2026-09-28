Путин поздравил лидеров парламентских партий с достигнутыми результатами

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания в России проходила достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране, все парламентские партии подтвердили свой статус и внесли вклад в укрепление политической системы и государственного суверенитета, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий и поздравил их с достигнутыми результатами.

"Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности", - сказал Путин.

Он отметил, что предвыборная кампания "проходила достойно, была содержательной, конструктивной, показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры".

Президент подчеркнул, что поддержку, которую граждане оказали партиям, необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте. "Подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной", - добавил он.

Президент также обратил внимание на грамотную и четкую организацию работы избирательных комиссий всех уровней.