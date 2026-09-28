Президент убежден в товарищеском взаимодействии в Думе "Единой России" с другими фракциями

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий выразил уверенность, что победившие на выборах в Госдуму "единороссы" выстроят партнерское взаимодействие с другими фракциями.

"По итогам выборов "Единая Россия" упрочила свое лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общие результаты станет еще выше. Уверен, "Единая Россия", как и прежде, выстроит товарищеское, партнёрское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов", - сказал он.

Он выразил мнение, что будет полезен и "диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании", но не прошли в Госдуму.

"Все ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка. Главное и по Госдуме, и на всех других уровнях власти - работать с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми страны, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России", - сказал Путин.