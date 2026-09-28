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Режим ЧС введен в Переславль-Залесском округе из-за пожара на заводе пиротехники

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении режима ЧС в связи с пожаром на предприятии по производству пиротехники в Переславль-Залесском округе.

"Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб", - написал Евраев в своем канале в Max в понедельник.

"В Кубринске задействованы 200 человек и 23 единицы техники. Открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. Из-за пожара большая часть села осталась без электричества. Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение", - проинформировал глава региона.

Как ранее сообщили в МЧС РФ, жертвами пожара стали 14 человек, один пострадал.

"Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева, медики оказывают ей всю необходимую помощь", - уточнил Евраев.

Он добавил, что в Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения.

"Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи", - написал губернатор.

Как сообщалось, пожарные ликвидируют возгорание на заводе по производству петард в селе под Переславлем-Залесским. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Михаил Евраев МЧС РФ Следственный комитет
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