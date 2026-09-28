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Володин заявил, что избранные партии объединены целью работать на развитие страны

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Избранные в Государственную думу партии, несмотря на различные идеологии, имеют общую цель - обеспечивать развитие России, заявил кандидат в председатели Госдумы девятого созыва Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Независимо от того, какие мы партии представляем, все понимают, у нас есть страна, это - главная партия, а уже партийные идеологии и программы уходят на второй план", - сказал Володин на встрече.

Он поблагодарил президента за внимание к Государственном думе, что позволило выйти на новые уровни работы: "выросла политическая культура, но самое главное выросла ответственность".

"Вам хочется высказать слова благодарности, что вы создаете условия для развития нашей российской демократии, если говорить об этом, есть с чем сравнить, потому что когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что у нас здесь и свобод больше, и возможностей выбора больше. Мы не настолько зациклены на каких-то фобиях, как там. Этим надо дорожить", - считает Володин.

На встрече председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия выдвинула Володина в председатели Госдумы девятого созыва. Путин поддержал его кандидатуру, как и представители всех остальных партий, прошедших по результатам выборов в новый состав нижней палаты российского парламента.

Дмитрий Медведев Вячеслав Володин Госдума
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