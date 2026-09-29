Трамп заявил о строительстве в Айове "крупнейшего сталелитейного завода в истории США"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Компания Mesabi Metallics построит крупный сталелитейный завод в штате Айова, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Сегодня с радостью сообщаю, что Mesabi Metallics займется строительством в прекрасном штате Айова самого большого сталелитейного завода за всю американскую историю", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, железную руду для завода будут добывать и обрабатывать в США.

"Теперь все строят заводы в нашей стране, потому что в противном случае им придется платить пошлины", - добавил американский президент.



