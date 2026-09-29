Представители думских фракций заявили о поддержке выдвижения Володина на пост спикера Госдумы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Представители думских фракций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали предложение о выдвижении Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы.

Так, в поддержку высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Он (Володин - ИФ) каждый понедельник на час собирает, проговаривает все детали, в принципе. Можете иметь любую точку зрения, но мы сориентированы на проблемы, которые важнейшие. Готовимся более тщательно. И Дума работает более эффективно", - сказал Зюганов.

По его словам, ушло в прошлое то время, когда министров было трудно "зазвать" в Госдуму, а "теперь министерства ходят, представляют, слушают".

Первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков назвал Володина большим профессионалом, который "слышит все фракции, относится с равной симпатией, поддерживает нас в тех приоритетных для нас значимых законопроектах, которые мы предлагаем". "Новые люди" поддержат Володина при голосовании по его кандидатуре, добавил Даванков.

В свою очередь первый заместитель председателя партии "Справедливая Россия", член Совета фракции Александр Бабаков также сообщил о поддержке со стороны эсеров выдвижения Володина на должность председателя Государственной Думы.

"На первый план сегодня выведен профессионализм, ответственность и, я не боюсь этих громких слов, служение стране. И Вячеслав Викторович Володин подарил нам вашу цитату, она стоит у каждого депутата, что при принятии любого закона мы должны помнить о том, как этот закон влияет на жизнь семей с детьми", - сказал Бабаков.

О поддержке кандидатуры Володина на встрече с Путиным сказал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Вячеслав Викторович не нуждается в моей оценке в том, что я сейчас скажу, но очень импонирует то, что он исключительно и уникальным образом предан лично вам", - отметил он, обращаясь к президенту.