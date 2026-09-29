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В МИД РФ заявили, что первые договоренности по реформе Совбеза ООН ожидаются до конца года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Реформу Совета Безопасности (СБ) ООН предметно обсудят ориентировочно в декабре в рамках Межправительственных переговоров (МПП) на площадке Генассамблеи, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Алимова.

"В ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН десятки стран высказались по поводу реформы Совета Безопасности - этот вопрос сейчас едва ли не самый острый в контексте работы Всемирной организации. Конкретно будущие изменения в главном органе ООН обсудят уже до конца года", - отмечается в статье.

"Необходимо учитывать, что для обсуждения вопросов реформирования Совета Безопасности ООН предусмотрен профильный формат - Межправительственные переговоры. Они проводятся с 2009 года на площадке Генассамблеи в формате ее пленарных заседаний. Предыдущий раунд МПП завершился в июле этого года, следующий стартует ориентировочно в декабре", - сказал Алимов в беседе с изданием.

К реформе существуют совершенно разные подходы, напоминает газета. Министры иностранных дел ФРГ, Индии, Бразилии и Японии - так называемой "Группы четырех" - выступают за расширение СБ ООН за счет как постоянных, так и непостоянных членов.

Другую модель продвигает коалиция "Объединившиеся ради консенсуса", включающая Италию, Пакистан, Мексику и Южную Корею. Она выступает против создания новых постоянных мест и предлагает сделать СБ ООН более представительным за счет реформы непостоянного членства, уточняет газета.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ее устроит только включение в состав этого органа стран Глобального Юга из Африки, Азии и Латинской Америки. При этом о "блокировании" Москвой каких-либо реформенных инициатив речи не идет, так как дискуссии в рамках МПП еще не вышли в продвинутую стадию, подчеркнул Алимов.

"Какие-либо модели, которые пользовались бы универсальной поддержкой мирового сообщества и могли бы быть взяты за основу для будущей реформы, еще не выкристаллизовались", - резюмировал замминистра иностранных дел РФ.

МИД РФ СБ ООН
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