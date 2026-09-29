Трамп заверяет, что не предлагал смягчить санкции против Ирана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения СМИ о том, что он предложил Ирану смягчение санкций в обмен на уступки по ядерной проблеме.

"Портал Axios только что опубликовал материал, в котором утверждает, что я якобы предложил ослабить санкции и вернуть Ирану замороженные активы. Это неправда. Я ничего им не предлагал", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп раскритиковал Axios за эту публикацию и выразил мнение, что порталу следует ее удалить.

Ранее в понедельник не только Axios, но и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовности Трампа на подобные шаги в отношении Ирана.