В Кремле рассчитывают, что Иран не выйдет из ДНЯО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что Иран не выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, документ является краеугольным камнем сохранения этого режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова вице-спикера парламента Ирана Али Никзада о том, что парламент рассмотрит вопрос о выходе из ДНЯО.

"Мы действительно слышали такие заявления вице-спикера парламента (Ирана - ИФ). Это заявление нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО", - сказал Песков.

Договор он назвал краеугольным камнем режима нераспространения.

"И надеемся все-таки, что Иран останется важным и ответственным участником этого договора. Учитывая, что наши друзья, партнёры всегда на различных уровнях подтверждают, что в Иране не ведётся никаких работ по созданию атомного оружия, что в Иране нет никаких планов по созданию атомного оружия и что, наоборот, Иран привержен своим обязательствам по режиму нераспространения и в то же время привержен своим устремлениям по развитию у себя в стране такой важной отрасли экономики, как мирный атом", - сказал он.