В Павловском районе Кубани локализовали пожар на нефтебазе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В В Павловском районе Краснодарского края локализовали пожар на нефтебазе, который начался в результате атаки БПЛА в ночь на 28 сентября, сообщил глава района Роман Парахин.

"О ситуации по ликвидации последствий атаки БПЛА на территорию нефтебазы в станице Павловская. Пожар локализован, площадь горения сокращена. Угрозы распространения огня за территорию нефтебазы нет, ситуация находится под полным контролем", - написал он.

На месте происшествия работает 31 единица специальной техники. Развернута группировка из 120 пожарных МЧС, в том числе задействован пожарный поезд.

Беспилотники атаковали эту нефтебазу в 3:12 28 сентября. В тот день сообщалось, что обошлось без пострадавших.