Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати" (G20), которая пройдет 30 сентября - 1 октября в Милуоки, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"На рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов: осуждение "вепонизации" (от англ. weapon - оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства", - говорится в сообщении.

Ранее в сентябре первый заместитель энергетики Павел Сорокин принял участие во встрече министров энергетики стран G20 в США, которая прошла 14-16 сентября в Хьюстоне (Россия, как и большинство стран на встрече G20 по энергетике в Хьюстоне, была представлена не главой ведомства, а его заместителем).

В конце августа министр финансов Антон Силуанов принял очное участие во встрече министров финансов стран "двадцатки" в Эшвилле. Очное участие в мероприятиях G20 Силуанов принимал и в феврале 2025 года в Кейптауне. В США же в последний раз до августа 2026 года российский министр (который до этого регулярно, дважды в год, приезжал в Вашингтон для участия в собраниях МВФ и Всемирного банка) лично присутствовал на встречах финансовой G20 в октябре 2019 года. В апреле 2022 года глава российского Минфина, уже подпавший тогда под санкции США, выступил на встрече G20, которая проходила в Вашингтоне, по видеосвязи.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация США пригласила президента Владимира Путина на саммит G20 в декабре в Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока решений об участии Путина в саммите G20 не принималось, но в любом случае Россия активно примет участие в работе "двадцатки".