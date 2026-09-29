В Брянской области восстановили движение поездов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области в полном объеме восстановили движение поездов на участках Ржаница - Тросна Жуковского направления и Злынка - Унеча Унечского направления, сообщила МЖД.

"Рейсы компенсационных автобусов отменены. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, железнодорожные пути были повреждены в результате атаки в момент прохождения поезда Смоленск-Брянск.