В Брянской области ночью рядом с поездом из Смоленска были повреждены пути

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области ночью были повреждены железнодорожные пути на перегоне Тросна-Ржаница, движение по участку остановлено для ремонта, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

"На перегоне Тросна-Ржаница ночью были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда Смоленск-Брянск, - написал он. - Пострадавших нет".

После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам.

"Движение поездов на перегоне Ржаница - Тросна временно приостановлено. Пригородные поезда следуют по маршруту Брянск-Орловский - Ржаница и обратно", - сообщила Московская железная дорога.

Для пассажиров между станциями Ржаница и Жуковка организованы компенсационные автобусные рейсы.