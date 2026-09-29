Посольство РФ заявило, что Эстония не привела доказательств причастности России к поджогу завода

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МИД Эстонии не предоставил доказательств причастности российской стороны к пожару на складе предприятия Milrem Robotics 15 августа в Таллине, сообщили в посольстве России в Эстонии.

"29 сентября временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в министерство иностранных дел Эстонской Республики. В ходе состоявшейся беседы эстонская сторона предъявила обвинения в связи с пожаром на складе предприятия Milrem Robotics 15 августа с.г. в Таллине. Какие-либо доказательства этому во внешнеполитическом ведомстве не представили, сославшись на продолжающееся расследование обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее эстонская сторона обвинила Россию в причастности к поджогу в Таллине завода по изготовлению беспилотников. По утверждению главы МИД Эстонии, диверсия была совершена по заказу российских спецслужб.