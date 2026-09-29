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Три человека ранены при детонации БПЛА под Белгородом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при взрыве беспилотника в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник.

"В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации беспилотника у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, осколочные ранения живота, предплечья и голени. В тяжелом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу. Двоих мужчин с проникающим ранением живота, рук и ног доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

В селе Доброе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии, вследствие чего поврежден грузовик. В городе Шебекино дрон атаковал социальный объект, в здании повреждены окна и фасад.

В городе Грайворон дрон нанес удар по коммерческому объекту – повреждены окна, фасад и кровля.

Кроме того, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник сдетонировал на предприятии - повреждено оборудование, проинформировал оперштаб.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов повреждены частные дома и транспортные средства.

Белгород
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