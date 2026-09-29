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Собянин заявил, что эксперимент по цифровому контролю мигрантов охватил 53% потоков в РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент по внедрению цифрового контроля за миграционными потоками охватил уже 53% всех перемещений иностранцев через границу РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Первое направление, это создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, на пересечении границ мигрантами. (...) Принят ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведения эксперимента в Московском регионе. Вначале мы ввели его на четырех транспортных узлах города Москвы", - сказал Собянин, его слова приводятся в канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в мессенджере "Max".

Мэр уточнил, что эксперимент был введен в Московском регионе в рамках апробации.

"Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов, которые в целом, сегодня охватывают 53% всех миграционных потоков", - отметил мэр.

Сергей Собянин
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