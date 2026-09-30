Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 02:40 среды по местному времени (17:40 вторника мск). Его эпицентр находился в 125 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.