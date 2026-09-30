Госдума 9-го созыва проведет в среду первое заседание

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Государственная Дума девятого созыва в среду проведет первое пленарное заседание.

Впервые в истории Госдума соберется на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.

"По договоренности старейшин вести заседание будет депутат трех созывов Юрий Александрович Петров. Это - юрист, преподаватель, ученый", - сказал журналистам председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский.

Источник "Интерфакса" в Думе сообщил, что 79-летний Петров входит в число четверых старейших депутатов Госдумы наряду с Владимиром Ресиным, Валентиной Терешковой и Геннадием Зюгановым, которые по ранее согласованному решению на первом заседании будут находиться на своих местах в зале заседаний.

В президиуме по решению думских фракций, кроме Петрова, будут присутствовать и выступят опытнейшие депутаты: Николай Харитонов (КПРФ) и Анатолий Грешневиков ("Справедливая Россия") - депутаты всех созывов Госдумы, а также Сардана Авксентьева ("Новые люди") и Валерий Селезнев (ЛДПР).

Проект порядка работы первого заседания Госдумы предусматривает, что депутаты изберут Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию по регламенту и организации работы, а также временный секретариат.

Предусматривается, что депутаты на заседании путем открытого альтернативного голосования изберут председателя Госдумы. Кандидатами на эту должность выдвинуты Вячеслав Володин (фракция "Единая Россия") и Дмитрий Новиков (фракция КПРФ). Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представители думских фракций выразили поддержку кандидатуре Володина.

Кроме того, планируется избрать 11 заместителей председателя Госдумы.

От "Единой России" выдвинуты на должность первого заместителя Ирина Яровая, на посты заместителей - Александр Жуков, Алексей Гордеев, Владимир Васильев, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко. От КПРФ Иван Мельников на пост первого заместителя председателя Госдумы, от ЛДПР на пост заместителя председателя Госдумы - Мария Воропаева, от "Новых людей" - Владислав Даванков, от "Справедливой России" - Александр Бабаков.

Кроме того, на первом заседании Госдумы планируется утвердить новую структуру комитетов и комиссий, а также выбрать глав комитетов.

Согласно так называемому "пакетному" соглашению, из 34 думских комитетов 20 возглавят представители "Единой России", пять - от КПРФ и еще по три комитета достанутся ЛДПР, "Новым людям" и "Справедливой России".

Что касается комиссий, то три из четырех возглавят депутаты от "Единой России".

В перерыве заседания депутаты Госдумы получат свои удостоверения.

На первое заседание Госдумы девятого созыва приглашены президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, приглашены бывшие председатели Госдумы Борис Грызлов и Сергей Нарышкин, члены российского правительства, представители профильных ведомств и общественных организаций, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, ректоры известных российских вузов, представители экспертных сообществ.

Как ожидается, уже 1 октября состоится заседание Совета Думы, после чего в тот же день депутаты начнут рассматривать законопроекты на пленарном заседании.