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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за диких животных

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Забайкальском крае из-за выхода диких животных к населенным пунктам, сообщил в среду губернатор Александр Осипов.

"Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населенные пункты нашего края требует особого внимания. На заседании КЧС приняли решение о введении с 29 сентября режима повышенной готовности на всей территории Забайкальского края", - написал глава региона в своем канале в Max.

Главам округов поручено создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, и пресекать бесконтрольный выпас скота. В школах провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

"Медикам быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию. Силовые и надзорные ведомства обеспечат общественный порядок и проведут профилактические рейды в населенных пунктах", - отметил Осипов.

Забайкалье дикие животные населенные пункты
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