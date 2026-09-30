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Председателем заксобрания Приморья стал Антон Волошко

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Должность председателя законодательного собрания Приморского края восьмого созыва занял Антон Волошко, возглавлявший заксобрание региона предыдущего созыва, соответствующее решение принято в среду на очередном заседании, передал корреспондент "Интерфакса".

Кандидатуру Волошко поддержали единогласно, воздержавшихся и проголосовавших против нет. На заседании присутствовали 39 депутатов из 40.

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"Все проголосовали за единогласное утверждение на должность Антона Анатольевича Волошко", - сказал на заседании депутат Ефим Звеняцкий.

Председатель законодательного собрания края избирается тайным голосованием на срок полномочий регионального парламента соответствующего созыва.

Как сообщалось, ранее президиум Приморского регионального политсовета партии "Единая Россия" предложил кандидатуру Антона Волошко, возглавлявшего законодательное собрание Приморья предыдущего созыва, на должность председателя Заксобрания края восьмого созыва. Также его кандидатура определена для последующего избрания руководителем фракции "Единой России" в краевом парламенте.

Волошко был избран спикером заксобрания Приморья в ноябре 2023 года - после того, как Александр Ролик, занимавший пост председателя Законодательного собрания Приморья с 2016 года, был назначен сенатором от правительства региона и сложил депутатские полномочия. До избрания в законодательное собрание Приморья Волошко занимал пост вице-губернатора Приморского края и курировал вопросы внутренней политики.

Приморье Антон Волошко
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