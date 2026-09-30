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Премьер-министр Киргизии обсудил права мигрантов в России с омбудсменом Лантратовой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев встретился с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

По словам Касымалиева, киргизская сторона придает важное значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией, а также последовательному расширению взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

"Учитывая, что в Российской Федерации проживает и осуществляет трудовую деятельность значительное число граждан Кыргызстана, особую важность обеспечения их законных прав и интересов, а также последовательного решения возникающих миграционных и социальных вопросов", - отметил он.

В этом контексте особое внимание уделено содействию гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, дальнейшему совершенствованию и упрощению миграционных процедур, обеспечению полноценного доступа детей граждан Киргизии к образованию, а также вопросам медицинского и социального обеспечения членов семей трудящихся.

Лантратова выразила приверженность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества по приоритетным вопросам. Она отметила, что между институтами уполномоченного по правам человека России и аппаратом омбудсмена Киргизии ведется активное сотрудничество по актуальным направлениям. В частности, она рассказала об инициативе создания российско-киргизского центра по защите прав граждан.

Кыргызстан Киргизия Адылбек Касымалиев Яна Лантратова
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