В Павловском районе Кубани потушили горевшую с понедельника нефтебазу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Павловском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на нефтебазе, который начался в ночь на 28 сентября в результате атаки БПЛА, сообщил глава Павловского района Роман Парахин.

"По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано, тушение завершено", - написал он.

Сотрудники Кущевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" провели отбор проб на проверку загрязнения атмосферного воздуха близ нефтебазы.

"По результатам исследований обстановка с загрязнением атмосферного воздуха нормализована, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", - отметил Парахин.

Нефтебаза была атакована беспилотниками в ночь на понедельник, там начался пожар. Обошлось без пострадавших.