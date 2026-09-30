Поиск

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал вакцину против аллергии на пыльцу березы "Аллергарда", сообщили в пресс-службе министерства.

В РоссииВакцину против аллергии на пыльцу березы могут ввести в гражданский оборот в ближайшее времяЧитать подробнее

"Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце берёзы, и сопутствующей перекрёстной пищевой аллергии", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

Отмечается, что это новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии. "В отличие от традиционной аллерген-специфической иммунотерапии заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, разработанного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена, а не цельного белка или природного аллергенного экстракта", - уточнили в министерстве.

Препарат разработан "НМИЦ аллергологии и иммунологии" ФМБА России. Он производится по полному циклу в России, производитель - компания "Нанолек", контроль качества осуществляет компания "Генериум", добавили в Минздраве.
Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный, подчеркнули в Минздраве.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 МКД

Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

 Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

 Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

Брянский губернатор сообщил о 12 пострадавших от атаки БПЛА в Трубчевске

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

 Володин избран председателем Госдумы девятого созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов