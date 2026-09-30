Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал вакцину против аллергии на пыльцу березы "Аллергарда", сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце берёзы, и сопутствующей перекрёстной пищевой аллергии", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

Отмечается, что это новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии. "В отличие от традиционной аллерген-специфической иммунотерапии заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, разработанного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена, а не цельного белка или природного аллергенного экстракта", - уточнили в министерстве.

Препарат разработан "НМИЦ аллергологии и иммунологии" ФМБА России. Он производится по полному циклу в России, производитель - компания "Нанолек", контроль качества осуществляет компания "Генериум", добавили в Минздраве.

Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный, подчеркнули в Минздраве.