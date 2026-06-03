Вакцину против аллергии на пыльцу березы могут ввести в гражданский оборот в ближайшее время

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вакцина против аллергии на пыльцу березы "Аллергарда", которая показала свою эффективность, может быть введена в гражданский оборот в ближайшее время после получения регистрационного удостоверения, сейчас идет уже третья фаза клинических исследований, сообщил директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА РФ, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов.

"Сейчас мы находимся на третьей фазе клинических исследований вакцины против аллергии ("Аллергарда") к пыльце березы и ассоциированных пищевых аллергенов - это инновационная, первая в мире рекомбинантная аллерговакцина. Вакцина прошла все необходимые доклинические исследования, было показано, что она является безопасной и высокоэффективной. (...) Мы надеемся, что уже в ближайшее время мы получим регистрационное удостоверение, и она будет введена в гражданский оборот", - сказал Хаитов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду.

Он отметил, что в 2025 году была успешно завершена объединённая первая и вторая фаза клинических исследований вакцины. "Прошлый сезон отличался экстремальным опылением берёзы - во вдыхаемом воздухе концентрация берёзы составляла порядка 15 тыс. зёрен в одном кубическом метре, для сравнения в этом году - 600, это огромная разница. Очень важно, что именно в этот сезон очень высокого опыления мы продемонстрировали, что вакцина была практически в шесть раз более эффективна, чем плацебо", - сообщил специалист.

Хаитов пояснил, что вакцина не содержит в своём составе цельного экстракта аллергена, а лишь иммунодоминантные эпитопы, которые стимулируют в организме вакцинированных выработку защитных антител, которые, в свою очередь, блокируют взаимодействие антител, ответственных за развитие аллергической реакции с аллергеном и, таким образом, блокируют, тормозят аллергическую реакцию.

Кроме того, по его словам, в настоящее время идет активная работа над созданием вакцины против аллергии к пыльце амброзии. "Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны. Я очень надеюсь, что мы начнём доклинические исследования уже в следующем году", - сказал аллерголог-иммунолог.

Он также подчеркнул, что на текущий момент закончены доклинические исследования препарата для терапии бронхиальной астмы, функционирующего на основе механизма интерференции РНК.

"Ну и, конечно же, очень актуальная наша задача - это препараты для терапии атеросклероза и ишемической болезни сердца. Препараты находятся на стадии доклинических исследований, и по своей специфической активности они уже превосходят свои зарубежные аналоги", - сказал он.