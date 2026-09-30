МИД назвал отряды иностранных легионеров на Украине законной целью для ВС РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Любые иностранные легионерские подразделения на территории Украины рассматриваются российскими вооруженными силами как законная цель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы напомнить, что любые подразделения иностранных легионеров на территории Украины являются для Вооруженных сил России законной военной целью", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так представитель МИД РФ прокомментировала заявления украинского руководства о создании на базе Национальной гвардии Украины центра для привлечение иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту.

"Очевидно, что он будет предназначен для укомплектования недавно сформированного в рядах Нацгвардии Украины 9-го отдельного отряда специального назначения Liberty, куда принимаются завербованные в различных странах "солдаты удачи", - сказала Захарова.