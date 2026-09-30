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В Новосибирской области запретят торговать энергетиками на митингах и рядом с ними

Запрет вступит в силу с марта и будет действовать пять лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области приняло постановление, которое ограничивает продажу энергетических напитков, документ, подписанный губернатором Андреем Травниковым, размещен на сайте облправительства.

"Правительство Новосибирской области постановляет: ограничить продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в местах массового скопления граждан на территории Новосибирской области в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и на прилегающих к таким местам территориях при согласовании проведения указанных мероприятий, а также на время проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, спортивных соревнований, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", - говорится в документе.

Для городских округов запрет действует на расстоянии не менее 100 метров от границ места массового скопления граждан, для муниципальных районов, муниципальных округов - на расстоянии не менее 50 метров.

При наличии у торгового объекта нескольких входов, расстояние измеряется по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки границы места массового скопления граждан до каждого входа для посетителей в торговый объект.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2027 года и действует до 1 марта 2033 года.

В 2025 году в регионе ограничили продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждениях.

Новосибирская область Андрей Травников
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