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Генпрокуроры РФ и Киргизии подписали программу двустороннего сотрудничества

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан подписал с новым генеральным прокурором Киргизии Маликом Бектургановым программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран.

В ходе встречи с Бектургановым в Казани в среду Гуцан напомнил, что отношения двух стран последовательно развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а взаимодействие прокуратур двух стран носит открытый и предметный характер.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества, по словам российского генпрокурора, остается научно-образовательная сфера. "Обучение работников прокуратуры Кыргызстана в Университете прокуратуры Российской Федерации по программам повышения квалификации стало доброй традицией", - отметил он, обратив внимание на то, что в настоящее время прорабатывается соглашение между ведомственными университетами.

По словам Гуцана, он положительно оценивает инициативу учредить должности представителя Генпрокуратуры Киргизии при загранучреждениях республики в России. Готов оказать необходимое содействие в этом вопросе.

Подписание новой, уже третьей по счету программы сотрудничества между генпрокуратурами двух стран придаст дополнительный импульс совместной работе, выразил уверенность Гуцан.

Генпрокуратура Александр Гуцан Киргизия
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