Путин поручил главам регионов контролировать работу по нацпроектам и укреплять суверенитет РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать полученное от граждан доверие, особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, с федеральными органами и власти и координация между регионами.

"Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно, за голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом", - сказал Путин в среду на встрече с избранными главами субъектов в режиме видеоконференции.

Он отметил, что такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность.

"Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие", - сказал президент.

Глава государства отметил, что необходимо слышать надежды граждан, получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. "И конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.

Общая задача, отметил он, для решения которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, - дальнейшее укрепление суверенитета страны. "Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей", - сказал президент.

Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации, бесспорно, напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне, добавил он.

"Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития", - сказал Путин.