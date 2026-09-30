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МИД РФ отметил динамичность развития российско-китайских отношений

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, играют важную стабилизирующую роль в мировых делах, при этом не направлены против третьих стран, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично развиваться, играя важную стабилизирующую роль в мировых делах. Наши международные связи самодостаточны, не подвержены политической конъюнктуре, не направлены против кого бы то ни было", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова поздравила КНР с Днём ее образования (1 октября 1949 года) и напомнила, что в этом году отмечается 77-я годовщина установления дипотношений между РФ и КНР.

"Большую роль в углублении двусторонних контактов играет дипломатия лидеров. (...) У президента России Владимира Путина имеется приглашение принять участие в саммите АТЭС в ноябре текущего года, на "полях" которого возможен и диалог с председателем КНР, о чём, безусловно, вас проинформируем дополнительно", - сказала Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что Москва неизменно придаёт "первостепенное значение наращиванию сотрудничества со своим великим соседом".

КНР Мария Захарова МИД Китай
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