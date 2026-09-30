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МИД назвал недальновидной политикой давление Запада на африканских лидеров перед саммитом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия видит попытки западных стран повлиять на лидеров государств Африки, чтобы помешать их приезду в Москву на саммит Россия-Африка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По мере приближения к саммиту фиксируем, безусловно, попытки западников, недоброжелателей оказывать давление на африканских партнеров, воспрепятствовать их приезду в Москву. Это, конечно, очередной пример недальновидной политики коллективного западного меньшинства", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Официальный представитель МИД отметила, что в Москве считают попытки западных стран диктовать свою волю африканским государствам неприемлемыми.

"Африканские страны проводят самостоятельный, суверенный внешнеполитический курс, исходя, прежде всего, из собственных национальных интересов. Мы уверены, что саммит пройдет на самом высоком уровне с широкой представленностью африканских гостей", - заключила она.

Саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

МИД РФ Африка
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