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Следование ряда электричек в Ростовской области приостановят из-за капремонта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - График движения пригородных поездов в Ростовской области временно изменится в связи с проведением капитального ремонта пути, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем канале в мессенджере Max.

Временно не будут ходить четыре пригородных поезда на севере Ростовской области.

С 1 по 25 октября отменен поезд N6361 Лихая - Глубокая, отправлением из Лихой в 20:23 мск.

Со 2 по 26 октября приостановлено курсирование электричек N6354 Глубокая - Лихая, отправлением со станции Глубокая в 06:04 мск, N6366 Лихая - Новомихайловская, отправлением со станции Лихая в 07:23 мск, N6367 Новомихайловская - Лихая, отправлением со станции Новомихайловская в 08:19 мск.

Изменения графика движения коснулись и других пригородных поездов, курсирующих в границах Ростовской области и Краснодарского края.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Ростовская область РЖД
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