Генпрокурор РФ призвал обратить особое внимание на преступления в цифровой среде

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан предложил своему коллеге из Таджикистана Хабибулло Вохидзоде совместно проработать вопросы формирования в рамках СНГ механизма взаимодействия по возврату активов и развития цифровых инструментов правовой помощи.

Гуцан на двусторонней встрече в Казани отметил, что "сегодня особого внимания требуют преступления в цифровой среде и оперативный обмен электронными доказательствами". В этой связи он приветствовал подписание Таджикистаном 17 марта этого года Конвенции ООН против киберпреступности, подчеркнув, что после вступления Конвенции в силу она создаст дополнительные правовые возможности для сотрудничества в данной сфере.

По итогам встречи Александр Гуцан и Хабибулло Вохидзода подписали соглашение о сотрудничестве прокуратур двух стран.