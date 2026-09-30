В МИД РФ отметили заинтересованность восточных партнеров в расширении использования Севморпути

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - - Россия отмечает заинтересованность восточных партнеров в расширении использования Северного морского пути в условиях переформатирования структуры транспортных потоков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях переформатирования структуры транспортных потоков первоочередной задачей является налаживание альтернативных направлений безопасного судоходства в новых, более надежных регионах нашей планеты. И, соответственно, повторю не без удовольствия, что в выгодном свете предстает Арктика, через которую пролегает Северный морской путь и формируемый на его основе трансарктический транспортный коридор", - сказала она на брифинге в среду.

Она отметила, что "морская артерия позволяет обеспечить непрерывную и ускоренную логистику между Азией и Европой через зону, свободную от конфликтов".

"Мы отмечаем заинтересованность наших восточных партнеров в расширении использования арктической трассы. В частности, такую заинтересованность проявляет Китай, который запустил в этом году, мы об этом говорили, регулярный контейнерный маршрут из порта Нинбо до британского Феликстоу", - сказала Захарова.