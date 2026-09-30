В РФ появится удостоверение учителя

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства об удостоверении учителя, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Главная тема года – это исполнение указа президента № 498 "О дополнительных мерах поддержки учителей". Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя", - сказал Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ в среду.

По его словам, вместе с педагогами будет сформировано положение о статусе учителя, которое будет вынесено на публичное обсуждение.

Министр отметил, что ведется программа обновления инфраструктуры, оснащения предметных кабинетов, продолжается профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов, в частности по естественно-научному профилю, развивается школьное телевидение.

Более 1 тыс. педагогов и руководителей образовательных организаций из регионов России и зарубежных стран в течение трех дней обсудят на форумах ключевые вопросы воспитания, управления школой и развития современного образования.