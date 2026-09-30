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МИД заявил, что нет никаких решений по возможной встрече РФ-США-Украина на техническом уровне в ОАЭ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не считают нужным на данном этапе комментировать сообщения СМИ о том, что новая трехсторонняя встреча РФ-США-Украина на техническом уровне может пройти в ОАЭ, в настоящий момент никаких окончательных решений на этот счет еще не принято. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"На тех этапах, когда нет каких-либо окончательных решений или даже промежуточных решений, комментировать, честно говоря, смысла нет. Я бы даже сказала, это контрпродуктивно. Когда и если подобная встреча будет прорабатываться, о ее подготовке вы будете должным образом проинформированы. Поддаваться на спекуляции не хочется, тем более, заниматься гаданием на кофейной гуще", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что новая трехсторонняя встреча РФ-США-Украина на техническом уровне может пройти в ОАЭ.

При этом она отметила, что в Москве ценят искренние посреднические усилия различных стран, которые направлены на реальное содействие урегулированию украинского кризиса.

МИД РФ США Украина ОАЭ
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