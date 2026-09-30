Минстрой РФ предложил сократить до 3 рабочих дней срок "раскрытия" счетов эскроу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минстрой РФ предлагает сократить с десяти до трех рабочих дней срок перечисления денег застройщикам со счетов эскроу после завершения строительства жилья. Соответствующий законопроект размещен на портале regulation.gov.ru.

Как говорится в пояснительной записке к документу, это позволит изменить сложившуюся практику, когда банки перечисляют средства застройщику в последний день установленного законом срока. Минстрой указывает, что действующий порядок, при котором на средства на счетах эскроу не начисляются проценты, фактически обеспечивает банкам возможность бесплатного фондирования за счет остатков на этих счетах в течение 10-дневного срока.

По данным Банка России, которые приводятся в пояснительной записке, в течение 2022 г. сумма средств, перечисленных застройщикам с "раскрытых" счетов эскроу, составила 2,4 трлн рублей, в течение 2023 г. - 3,7 трлн рублей, в 2024 г. - 4,5 трлн рублей, за первое полугодие 2025 г. - 1,7 трлн рублей.

С учетом действовавших в соответствующие месяцы 2022 г. - 6 мес. 2025 г. уровней ключевой ставки и допущении, что деньги на счетах эскроу являются фондированием для предоставления банком другим заемщикам кредитов по ставке +2 п.п., банки за 7 рабочих (или 9 календарных) дней зарабатывали на нераскрытых остатках средств на счетах эскроу в 2022 г. 6,89 млрд рублей, в 2023 г. - 11,9 млрд рублей, в 2024 г. - 22,49 млрд рублей, в первом полугодии 2025 г. - 9,76 млрд рублей, пишет Минстрой.

"Реализация предлагаемого изменения позволит обеспечить дополнительную ликвидность для жилищно-строительной отрасли, что создаст условия для направления застройщиков высвобожденных денежных средств на исполнение текущих обязательств либо начало новых проектов", - говорится в пояснительной записке.

Предлагаемое сокращение срока также не затронет права участников долевого строительства, так как объект недвижимости уже построен, передача объектов долевого строительства осуществлена, отмечает Минстрой.

Средства граждан - участников долевого строительства депонируются на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика.