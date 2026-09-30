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Гуцан предложил генпрокурору Саудовской Аравии сотрудничество в вопросах возврата активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU -- Генпрокурор России Александр Гуцан обсудил с генпрокурором Королевства Саудовская Аравия Халедом бен Мохаммадом аль-Юсефом вопросы сотрудничества прокуратур двух стран.

На прошедшей встрече в Казани Гуцан отметил последовательное развитие российско-саудовских отношений при неизменной поддержке лидеров двух стран.

Гуцан подчеркнул, что "расширяются экономические и гуманитарные связи, укрепляется правовое сотрудничество, эту динамику поддерживает взаимодействие генеральных прокуратур".

Он отметил, что в ходе исполнения программы на 2025-2026 годы эксперты двух стран обменялись опытом противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий и использования электронных доказательств в уголовном судопроизводстве.

В новую программу Гуцан предложил включить изучение вопросов возврата активов, борьбы с отмыванием преступных доходов, а также взаимодействие в научно-образовательной сфере.

Саудовская Аравия Александр Гуцан
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