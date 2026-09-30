Путин поручил подумать о создании центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос о создании в стране центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года, опубликован в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об организации на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт системного программирования им. В.П.Иванникова Российской академии наук центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем", - говорится в сообщении.

Доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 1 июня 2027 года. Ответственные: премьер-министр Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.