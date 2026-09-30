Путин поручил рассмотреть создание в "Сириусе" режима для развития технологий ИИ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима, направленного на создание условий, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года, опубликован в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.

Доклад по теме необходимо предоставить до 1 мая 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.